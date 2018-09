Visueel feestje metemotionele climax

Natuurlijk legt Lee Unkrich (Toy Story 3) het perspectief bij iemand uit de primaire doelgroep van Pixar. Hij voert de 12-jarige Miguel op, een jongetje met muzikale ambities. Zijn liefde voor muziek valt niet in goede aarde bij zijn familie van hardwerkende schoenmakers, al laat hij zich niet door die diepgewortelde afkeer weerhouden.

Vastbesloten om mee te doen aan een lokale muziekcompetitie, steelt Miguel uit een kerkje in zijn Mexicaanse geboortestad de gitaar van een overleden beroemdheid. Een daad die hem onverwacht in het fantastisch vormgegeven dodenrijk doet belanden. Samen met de straathond Dante, die ook over een bijzonder talent blijkt te beschikken.

Terwijl Miguel daar swingt met skeletten, ontdekt hij waar zijn muzikale talent vandaan komt en leert hij zijn voorouders kennen. Ook is er een schurk die zijn terugkeer naar het land der levenden wil beletten, al lijkt dat obstakel er met de haren bijgetrokken om dit visuele feest nog nét wat spannender te maken. Intussen draait deze film vooral om het ontroerende idee dat doden blijven voortleven zolang wij ze levend houden in onze herinnering. Een liefdevolle en emotionele dieptebom die in Coco haarzuiver doel treft.