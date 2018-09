Puzzelen voor je leven

In het griezelwerkje Escape room neemt Christen haar jarige geliefde Tyler en vier vrienden mee naar zo’n ontsnappingskamer. Terwijl de tijd wegtikt, worden daar de eerste puzzels vrij eenvoudig ontrafeld. Maar al gauw worden de breinbrekers niet alleen moeilijker, maar vooral bloederiger en... dodelijker.

Voor zijn nieuwe film speelde regisseur Will Wernick fors leentjebuur bij Saw, de horrorsaga waarin zondaars van divers pluimage moeten zien te ontsnappen uit de dodelijke vallen van de Jigsaw-killer. Met zuurmist, guillotines en vlijmscherpe staken krijgen ook de nogal onnozele slachtoffers in Escape room het flink te verduren.

Het resultaat laat zich raden: een gemakzuchtige en voorspelbare afvalrace begint waarin geen moment duidelijk wordt wie de moordenaar is en wat precies zijn beweegredenen zijn. Nee, met opoe of grootvader een Zweedse doorloper oplossen is spannender. En leuker bovendien.