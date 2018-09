Golf-oase van rust

Zo’n geluksmoment, achterover gezakt in een comfortabele terrasstoel. Voor me de zee, helemaal à la Toon Hermans: Mediterranée, zo blauw, zo blauw. Een vissersbootje dat voorbij tuft. Verderop aan de kust witte huisjes. De schaduw van pijnbomen. Een strakblauwe hemel.

Ik ben beland in Bendinat. Met de taxi een half uurtje rijden vanaf het vliegveld van Palma de Mallorca. Rustig is het er, de slingerende weggetjes naar het hotel voeren langs het negentiende-eeuwse kasteel en villa’s vol bougainville.

Hotel Bendinat heeft iets van een dorpje op zich. Tuinmannen doen rustig hun werk, obers dekken op de terrassen gedisciplineerd de tafels en terwijl ik uit de taxi stap, komt juist de visboer met kakelverse zeevruchten de oprijlaan op.

De ontvangst is aangenaam, keurig, maar ook informeel. Een beetje zoals de inrichting is. Het heeft iets van thuiskomen. Een van de jongens pikt mijn reistas op en gaat me voor naar een ruime kamer, strak ingericht met typisch Mallorcaanse elementen, prima geoutilleerde badkamer en met uitzicht op zee vanaf mijn balkon. Hier houd ik het wel even uit!

De stilte van Bendinat is betoverend. Onder het balkon slenteren wat mensen met typisch lange tassen die de golfer verraden. Want dé attractie van Bendinat mag dan het gebrek aan attracties zijn, er is één ding waarom dit een geliefde plek is: de Real Golf de Bendinat, met 18 holes. Koninklijk omdat de vorige vorst, Juan Carlos, er erevoorzitter is. Vanaf de holes prachtige pittoreske vergezichten. In het hotel kunnen fijne golfpakketten worden geboekt, waarbij je behalve op Real Golf ook op bijvoorbeeld Son Termens, Park Puntiró en Santa Ponsa kunt afslaan.

Maar die terrassen...! Op diverse niveaus over de rotsen gevleid, pal aan het water. Grote witte parasols houden de zon weg van mijn uitstekende witte wijn. De pasta met zeevruchten is precies zoals die moet zijn. De witte brigade overtreft zichzelf die avond. Probeer vooral de paella met zeeduivel en vooraf de Andalusische gazpacho die over knisperverse groenten wordt uitgeschonken.

In ’t kort

Interieur

Modern gekoppeld aan traditioneel Mallorcaans

Ligging

Pal aan zee met spectaculaire terrassen

Service

Voorbeeldig; een golfersparadijs met tientallen procenten korting

Praktisch

Erg goed restaurant, van ontbijt tot en met diner. Je kunt het ontbijt ook op je kamer krijgen.

hotelbendinat.es