Ellendig feest

De Britse filmmaakster Sally Potter (Orlando) verzamelde een klein maar bont gezelschap voor The party. Haar upperclass-feestje is een tragikomische farce. Onder een flinterdun laagje beschaving worstelen de personages in haar film met zichzelf en de wereld. En hebben zij geheimen die als bellen moerasgas naar de oppervlakte borrelen.

Gastvrouw Janet slooft zich uit in de keuken, al lijkt dat vooral een excuus om ongestoord de tekstberichtjes van haar geheime geliefde te lezen. Intussen hebben de gasten en haar echtgenoot zo hun eigen besognes. Bruno Ganz is hilarisch als zalvende levenscoach, Cillian Murphy zet overtuigend een doorgesnoven bankier met moordplannen neer. Intussen zitten Cherry Jones en Emily Mortimer als lesbisch echtpaar midden in een huwelijkscrisis. Volop aanleiding voor Janets beste vriendin om haar scherpe tong te roeren.

Feestjes lopen wel vaker uit de hand, maar gelukkig zelden zo erg als in het in zwart-wit gefilmde The party. Potter heeft er lol in de werkelijkheid uit te vergroten tot komische proporties. En doopte daarbij haar pen in vitriool voor snedige dialogen, die vaak hardop doen grinniken. Zo bedienen zij en haar uitstekende cast het publiek met een uiterst vermakelijke feestavond vol ellende.