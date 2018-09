Knus op de Veluwe

Villa Vennendal in Nunspeet is een schitterend landhuis op een mooie lap grond (5 hectare) bij de bossen en de hei van de Veluwe. We komen midden in een sneeuwbui aan, maar dat past bij de landelijke sfeer.

De entree oogt licht vanwege de grote glazen deuren en ramen, maar de naast de receptie gelegen lobby heeft juist een intieme sfeer dankzij de open haard en de heerlijke banken met veel kussentjes met afbeeldingen van herten en de geweien aan de muur. Na een prettige persoonlijke ontvangst, ploffen we op de bank neer en genieten we van een kruidige glühwein en een warme bosvruchtenstrüdel. Tijdschrift erbij en het relaxen is begonnen.

De gangen in het hotel zijn smal en je moet even de route naar je kamer in het hoofd prenten, want het is een beetje sluip-door-kruip-door. Wij moesten voor onze sfeervolle tweepersoonskamer een paar meter naar buiten. De vleugel waar onze slaapkamer zich bevindt, zit namelijk aan het hotel vast, maar er leidt geen overdekte gang naartoe. Dat is midden in de winter even koud.

Het hotel biedt veel opties om te relaxen en je te laten verwennen. Wat te denken van een sfeervolle bibliotheek met allerlei interessante boeken? Ook het inpandige tropisch zwembad straalt een en al luxe uit. Maar wij hebben bij een sneeuwwandeling op de hei voldoende nattigheid gezien en kiezen ervoor om op onze hotelkamer de open haard aan te maken met het blok dat we bij de receptie kregen. Lezen op bed en televisie kijken is ook weleens lekker.

De ontvangst bij het diner is hartelijk en persoonlijk. De gastheer begeleidt ons naar tafel en schuift zelfs de stoelen aan. De keur aan streekgerechten smaakt prima, de bediening is attent en lege glazen worden tijdig bijgevuld.

Het concept van het hotel is ’nostalgie met een knipoog op de Veluwe’ en wat ons betreft geslaagd. Van de hertenkoppen en de houten tafels tot oma’s stoofpotje en hangop met boerenjongens bij het diner. Wie de Veluwe wil verkennen, kan Villa Vennendal goed als uitvalsbasis gebruiken.

In ’t kort

Interieur

Engelse houten stijl met warme kleuren.

Ligging

Op loopafstand van station, bij de A28.

Service

Gemoedelijk, ook voor kinderen en een oplettende, prettige bediening.

Praktisch

Het hotel werkt met arrangementen. In het laagseizoen kost een 3-daags arrangement incl. ontbijt en diner 99 euro p.p.