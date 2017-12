Nicole (37) heeft een haat-liefdeverhouding met kerst. Ze vindt het fijn om de komende dagen met haar vriend, ouders en broers plus aanhang te zijn, maar ja, die andere kerstdag, met de schoonfamilie, is echt een jaarlijks moetje. „Aardige mensen, hoor, dat is het probleem niet. Maar de manier waarop zij kerst vieren, staat me altijd weer tegen. In de middag steevast een wandeling; als ik érgens een hekel aan heb…”

Het is niet de enige kersttraditie waar ze kritiek op heeft. „Vlak voordat we aan tafel gaan, moet iedereen een kerstwens uitspreken. Maar een wens moet je toch juist voor jezelf houden? En daarbij: iedereen heeft al drie jaar dezelfde wens!”

Toch gaat Nicole elk jaar zonder te morren mee uit wandelen en ze probeert steeds weer met een originele kerstboodschap te komen. „Omdat ik geen spelbreker wil zijn”, zegt ze. „Daarnaast vieren zij kerst al járen op deze manier. Ook al hoeft het voor mij allemaal niet, wie ben ik om er wat van te vinden?”

Familiepsycholoog Dave Niks (46) meent dat dit de enige juiste benadering is. „Het is nu eenmaal zo dat kerst in elk gezin op een andere manier wordt gevierd. Dat heeft te maken met tradities en rituelen die van generatie op generatie worden doorgegeven en daardoor vaak erg waardevol zijn in een bepaald familiesysteem.”

Daar is op zich niets mis mee, maar de systemen kunnen met elkaar conflicteren wanneer ze erg van elkaar verschillen. „Als jij van huis uit gewend bent om met de kerst in je joggingpak op de bank neer te ploffen, kan het lastig zijn als je schoonfamilie zich juist in driedelig pak en cocktailjurk hijst. Natuurlijk kun je dan denken: daar heb ik geen zin in. Maar je kunt het ook anders benaderen. Hoezeer je het ook een poppenkast vindt, bedenk dat het maar een paar uur duurt en dat de anderen, en met name je wederhelft hier blij van worden”, adviseert de psycholoog.

Het is volgens Niks belangrijk dat families zich afvragen met welke bedoeling de kerst wordt gevierd. „De meeste mensen kijken me raar aan als ik ze vraag wat zij belangrijk vinden aan kerst. Het antwoord is vaak: ’Gewoon, samen zijn.’ Maar een religieus gezin wil bijvoorbeeld stilstaan bij de geboorte van Jezus, terwijl een sportieve familie graag actief bezig is. Andere mensen willen vooral gezellig eten of spelletjes spelen en weer anderen genieten ervan om volledig opgedoft te dineren.”

Doordat we vaak niet stilstaan bij deze verschillen, gaan we volgens Niks in de ’nou ja, we gaan er maar voor-modus’. „Terwijl we juist met een positieve instelling de feestdagen in moeten gaan. Dan is het makkelijker om een kerstviering niet als een verplichting te zien, maar als een mooie kans om tijd met elkaar door te brengen.”

Ook Roderik van Grieken (45), directeur van het Nederlands Debat Instituut, benadrukt het belang van een optimistische houding. „Voor de meeste mensen hoeft kerst helemaal niet spectaculair te zijn, als de sfeer maar goed is. Als je er vol enthousiasme voor gaat, zit het daarmee wel goed.”

Maar wat nou als de gesprekken aan tafel een beetje stroef verlopen? Want naast de kersttradities en rituelen van haar schoonfamilie ziet Nicole ook dáár tegenop. „Met mijn schoonvader en schoonzus kom ik vaak niet verder dan kletsen over het weer. Dan vallen er regelmatig ongemakkelijke stiltes.”

Onnodig, vindt Van Grieken. „Als we alleen met onze partner zijn en het gesprek valt even stil, vinden we dat vaak geen probleem. Maar zijn we met een groep, dan denken we dat het nodig is om geluid te produceren. Geroezemoes is voor velen het bewijs dat het gezellig is. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo.”

De gespreksstrategieënexpert stelt dat een stilte op zijn tijd juist ergens goed voor kan zijn. Het kan een slimme manier zijn om ergens aandacht voor te vragen. Wie na het stellen van een vraag bewust even stilvalt, maakt de vraag volgens hem extra gewichtig.

„Stel dat je aan tafel vraagt voor wie 2017 een mooier jaar was dan 2016 en vervolgens even niks zegt. Dan zul je zien dat tijdens de stilte iedereen diep nadenkt”, legt Van Grieken uit. „Je kan ook een retorische vraag stellen: ’Zou wereldvrede in 2018 niet mooi zijn?’ Val ook dan even stil, zodat de anderen erover kunnen nadenken. Dit is overigens ook een handige truc voor mensen die sympathieker willen overkomen.”

Van Grieken heeft ook tips voor het tegenovergestelde: te weinig stiltes. „Mocht schoonmoeder doorratelen over haar postzegelverzameling of voor de tiende keer vertellen hoe je partner was als kind, zeg dan niet iets als ’nu weet ik het wel’. Je kunt bijvoorbeeld iets over je geliefde vragen waar je nieuwsgierig naar bent.”

Volgens Van Grieken is het belangrijk dat je, zeker met kerst, interesse toont. Of die in elk geval probeert te veinzen. „Het is voor niemand leuk als je stoïcijns voor je uit staart. Iedereen wil een gezellige middag of avond hebben. Dat betekent dus dat het ieders verantwoordelijkheid is dat het een beetje leuk wordt.”

Ook familiepsycholoog Dave Niks zegt dat het bij kerst draait om geven en nemen. „We mogen ons wat vaker realiseren dat we weleens iets voor een ander mogen doen. Worden de anderen echt blij van een potje monopoly? Doe gewoon mee! En denk vooral niet overal zo moeilijk over. Het is maar één keer per jaar kerst, dus maak er iets moois van.”

Zo hou je het gezellig aan tafel