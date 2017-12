Volgens Trix komen mensen uit het hele land speciaal voor het koolhydraatarme brood van bakkerij Van Weerd. Ⓒ Rias Immink

Decennialang hongerden de dorpelingen naar een ferme kwak mayo, maar ja, die lijn, die eeuwige lijn… Nu zijn ze met elkaar duizenden kilo’s lichter. Leende lijnt. En waar gaat elk gesprek over in dat dorp op dieet? Over eten!