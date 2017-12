Eerbetoon aan eco-ambassadrice

Kijken naar Jane is getuige zijn van een waargebeurd Jungle book. Van de filmische schat uit de archieven van National Geographic, maakte regisseur Brett Morgen een intieme documentaire van biologe, primatologe en antropologe Valerie Jane Morris-Goodall. Vanaf het moment dat zij als dappere twintiger het Afrikaanse oerwoud instapt, zoomt het portret in op haar baanbrekende werk én op haar woelige gevoelsleven. Er is opwinding bij het eerste contact met de chimpansees. Twijfel slaat toe als haar (Nederlandse) echtgenoot Hugo van Lawick opbiecht dat hij weg wil om zíjn grote passie te filmen: de Serengeti. En er wordt gehuild als Jane’s chimpkolonie ten onder gaat aan een polio-epidemie. De prachtmuziek van Philip Glass en de serene commentaarstem van Jane Goodall zelf vervolmaken dit liefdevolle eerbetoon aan de gerespecteerde eco-ambassadrice.