RegieDebuut met twee gezichten

Met Billy brengen Theo Maassen en scenarist Sander van Opzeeland een zeer onconventionele romantische tragikomedie op het witte doek. En dat is best verfrissend na de tsunami aan oppervlakkige en gemakzuchtige zwijmelaars die het Nederlandse bioscooppubliek vorig jaar voor de kiezen kreeg. Met een schizofrene artiest als hoofdpersoon sleurt Maassen de kijker heen en weer tussen tedere momenten vol gevoelige liedjes en grove scènes waarin pop Billy en Belinda schaamteloos orale seks bedrijven.

Tussendoor vuren Gerard (een prima Bruno Vanden Broecke), zijn louche manager (Ruben van der Meer) en Billy in hoog tempo politiek incorrecte grappen af over hoeren, Zwarte Piet, geradicaliseerde moslims en homoseksualiteit. Sommige daarvan treffen doel, andere rieken naar gesneuveld restmateriaal van Maassens theatervoorstellingen. Daarbij maakt ook de Grote Finale een wat afgeraffelde indruk, waardoor Billy als volbloed bioscoopavontuur enigszins tekortschiet. Misschien ook wel logisch daar dit project eigenlijk als telefilm bedoeld was.

Eric le Duc