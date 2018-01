Oscarwaardige wraakengel

Joe heeft zich in You were never really here gespecialiseerd in het redden van jonge seksslavinnen uit handen van hun misbruikers. Als hij wordt benaderd om de tienerdochter (Ekatarina Samsonov) van een politicus te bevrijden uit een New Yorks bordeel, is de manier waarop de bebaarde wraakengel te werk gaat even methodisch als gewelddadig. Al port hij door zijn actie ook met een stok in een wespennest, met veel spannende verwikkelingen tot gevolg.

In deze film – losjes gebaseerd op de gelijknamige roman van Jonathan Ames – wordt Joe tevens geplaagd door demonen uit z’n eigen verleden. You were never really here heeft daardoor soms het karakter van een beklemmende koortsdroom. Dat we Joe daarnaast ook liefdevol zien zorgen voor zijn dementerende moeder, maakt het verhaal nog gelaagder. Waarbij Joaquin Phoenix zwijgzaam boekdelen spreekt met zijn genuanceerde, Oscarwaardige spel.

Regisseur en hoofdrolspeler blijken in deze onvergetelijke film een perfecte match. Ramsay heeft telkens maar een paar beelden nodig om hele werelden op te roepen, geholpen door de al even sobere soundtrack van Radiohead-voorman Jonny Greenwood. Intussen lijkt Phoenix naadloos op te gaan in zijn fascinerende personage. Een gouden combinatie.

M.W.