Kleurrijk vermaak

Jackmans landgenoot Michael Gracey debuteert als regisseur in deze splinternieuwe musical over circusdirecteur P.T. Barnum, de arme schoenmakerszoon die brood zag in vermaak en er fortuin mee maakte. Al worden hoogte- en dieptepunten uit zijn leven slechts als piketpaaltjes gebruikt voor een kleurrijke en wervelende show, die met de realiteit weinig meer van doen heeft. Justin Paul en Benji Pasek, die ook de liedjes schreven voor La La Land, tekenden daarbij voor de moderne ’poppy’ musicalnummers.

Hij werd voor een dubbeltje geboren en trouwde ver boven zijn stand (in de film met Michelle Williams). In The greatest showman vormt dat de basis van Barnums geldingsdrang. Als een rariteitenkabinet vol stoffige objecten hem niet het succes brengt waarop hij hoopt, ziet hij ’t licht. Voor de vrouw met de baard, een dwerg in een generaalsuniform en andere afwijkende individuen – ’oddities’ in zijn jargon – blijkt het publiek namelijk wél massaal uit te lopen. Dat de upperclass desondanks niks van zijn show wil weten, blijft ’m echter steken. Wat ook een valkuil blijkt.

Dat Barnum in de film uitgroeit tot een kampioen die strijdt voor diversiteit en acceptatie voelt wat vergezocht. Net als dat verhaallijntje over een – voor die tijd zeer gewaagde – interraciale romance tussen Barnums rechterhand Phillip Carlyle (Zac Efron) en trapeze-artieste Anne Wheeler (Zendaya). De klatergouden verpakking, de opzwepende shownummers en het wervelende vermaak dat The greatest showman biedt, overstemmen zulke bedenkingen echter luidkeels.

M.W.