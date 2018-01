De Corsiva 500 tender wordt in Polen gebouwd op een werf die haar sporen heeft verdiend met een range betaalbare sloepen. Die ervaring zie je terug in het degelijke polyesterwerk dat met een dikke gelcoatlaag aan de buitenzijde en een mooie binnenafwerking professioneel aandoet. De Corsiva 500 maakt duidelijk waarom tenders langzaam de sloepen van de markt verdringen. Door de mogelijkheid tot planeren, hun rechte achterkant en de gezellige indeling oogt een tender een stuk moderner dan de sloep. Bovendien ziet dit model er ondanks de compacte afmetingen luxe uit.

Een groot deel van de vijf meter lengte en de breedte is benut voor het interieur. Trek er een klein ankerkluisje in het mopsneusje vanaf en je houdt acht vierkante meter zitplek over, genoeg voor een man of zeven. Achterop vind je een zwemplateau en de bun, waaronder de buitenboordmotor onzichtbaar is weggewerkt. Die indeling zorgt in het centrum van de boot voor veel praktische mogelijkheden. Er is een slanke stuurconsole en de boot heeft opvallend hoge, vrij rechte rugleuningen. De kuipvloer is voorin verlaagd zodat je comfortabel zit. Er zijn veel nette opbergplaatsen onder de luxe kussens.

De optionele tafel (€600) tussen de banken kan zakken en dan kun je zelfs op dit kleine bootje een (zonne-)bed maken. Optioneel kunnen de vloer, het zwemplateau en de opstaptreden met teakline (€1.150) worden belegd. Opvallend is dat naast de cabriokap met dekzeil (€1.850) zelfs antifouling (€750) en navigatieverlichting (€300) op de optielijst staan. Als je standaardopties toevoegt, wordt de standaardprijs met de kleinste motorisering (9,9 pk, +€3.599), bijna het dubbele van de basisprijs van €10.995 die wordt geadverteerd, namelijk €19.995. Nog niet duur, maar wel een ander plaatje.

Onder de bun van de Corsiva 500 tender is ruimte voor motoren tot 60 pk. Onze testboot was uitgevoerd met een 30pk Suzuki (+€1.900). Een stille motor waarvan het geluid als je langzaam vaart, flink wordt overschreeuwd door de motorkamerventilator. De boot stuurt licht en heeft dankzij een vlak onderwaterschip een prettig korte draaicirkel. Ook is fijn dat de tender stabiel aanvoelt.

Toch lukt het niet om de boot met drie opvarenden in plané te krijgen. Op het bootje van slechts 510 kilo doen drie mensen (circa 250 kilo) de boot flink zakken en dan is er meer power nodig om boven de 20km/u uit te komen. In dat geval lijkt het verstandig om de uitvoering met de kleinste motor te kiezen. Daarmee vaar je voordelig in een vriendelijk ogende, moderne en compacte tender.

6,7

Constructie

****

Comfort & ruimte

***

Afwerking

***

Ergonomie

***

Varen

***

Prijs/kwaliteit

***

Lengte

5,00 m.

Breedte

2,15 m.

Diepgang

0,40 m.

Motorisering

van 9,9 – 60 pk outboard

Prijs

vanaf € 14.594 (met 9,9 pk)

Info

corsiva.pl