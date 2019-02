Aanklacht in koeienletters

Dat hoofdrolspeelster Frances McDormand veelvuldig met de Coens samenwerkte – haar rol in Fargo (1996) leverde haar zelfs een Oscar op – zal daar ook aan bijdragen. In Three billboards speelt zij Mildred, een koppig type met een huilend hart.

Mildreds dochter werd verkracht en vermoord, maar zeven maanden later heeft de lokale politie nog geen enkele vordering geboekt in het onderzoek naar die wandaad. Woedend huurt de treurende moeder daarom advertentieruimte op drie enorme reclameborden aan de rand van de stad. En roept daarop met koeienletters sheriff Willoughby (Woody Harrelson) ter verantwoording.

Al is haar frustratie goed voor te stellen, toch ziet de plaatselijke bevolking niet graag dat de populaire sheriff aan de schandpaal wordt genageld. Zijn racistische deputy Dixon (Sam Rockwell) – geen uitzondering in deze contreien – grijpt zelfs naar bruut geweld om de billboards weg te krijgen. Willoughby zelf is redelijker. Al kan ook hij niet voorkomen dat Mildred haar kruistocht verbeten voortzet.

McDonaghs zwarte komedie is aangenaam onvoorspelbaar en zit vol morele grijstinten. Frances McDormand toont zich daarbij opnieuw Oscarwaardig. Daarnaast maken ook de rollen van Sam Rockwell, Woody Harrelson en Game of thrones-ster Peter Dinklage deze film tot twee memorabele uurtjes in het donker.