Ontdek India en de Ganges

8-daagse riviercruise

Vaar mee op het hotelschip de Ganges Voyager en ervaar het unieke leven aan de Ganges-rivier terwijl u geniet van het comfort en de elegantie aan boord.

Voorafgaand aan de cruise verblijft u twee nachten in Calcutta. Hier bezoekt u onder meer schitterende erfgoedgebouwen, de bloemenmarkt onder de Howrah Bridge, de pottenbakkers in Kumartuli en de prachtige Kalighat-tempel. Ook gaat u langs de Missionaries of Charity, waar Moeder Teresa heeft gewoond.

Tijdens uw riviercruise komt u langs bedevaartsoord Hoogly Imambara, bezoekt u het dorp Kalna en het betoverende Rajbari complex en ontmoet u de metaalbewerkers van Matiari. En wat denkt u van de charmante boerendorpjes Khushbagh en Baranagar? Daarnaast varen we langs Mayapur, de thuisbasis van de International Society for Krishna Consciousness. En eindigen we bij de Franse handelspost Chandannagar.

Programma

Dag 1 Vlucht Amsterdam – Calcutta

Dag 2 Aankomst Calcutta

Dag 3 Calcutta

Dag 4 Calcutta (inscheping)

Dag 5 Calcutta – Bandel

Dag 6 Kalna

Dag 7 Matiari

Dag 8 Khushbagh – Baranagar – Murshidabad

Dag 9 Mayapur

Dag 10 Chandannagar – Calcutta

Dag 11 Calcutta (ontscheping) – Amsterdam

Optioneel kunt u uw reis verlengen met het post-cruise arrangement ’Golden Triangle’ van Calcutta naarJaipur, Agra en Delhi. Arrangement o.b.v. een 2-pers. kamer, prijs op aanvraag.

Kijk op friendshipcruises.nl/telegraafganges voor het volledige programma en het Golden Triangle arrangement.

Vertrek

28 november 2018

Reissom

V.A.

€ 5298 p.p.

Inbegrepen

• Vliegtickets

• Verblijf Calcutta

• 8-daagse cruise o.b.v. 2-pers. Signature Suite

• Transfers

• Verzorging hotel o.b.v. logies/ontbijt

• Volpension aan boord • Excursies, gidsen • Nederlands sprekende cruiseleader bij 25 personen • Havengelden • Vaccinaties

Niet inbegrepen

• Toeslagen andere type kamers

• Lunch dag 2, en lunch/diner dag 3

• Eventuele brandstoftoeslag of dollartoeslag

• Visumkosten

• Verzek. • Calam. fonds €2,50

• Reserv. kosten €19,50 • Fooien

• Eigen uitgaven

Reserveren

Info en boeken: friendshipcruises.nl/telegraafganges of via tel: 088-1307300