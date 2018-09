Budget-funboot

Aquaparx is een jong Nederlands bedrijf, dat opblaasbare budgetboten uit China verkoopt. Onlangs nam het een Italiaanse designer in de arm om RIB’s met een luxere uitstraling in China te kunnen produceren. Dit leidde tot het nieuwe merk Calletti, boten met opvallende vormgeving en een lage prijs. De geteste RIB 390 Sport line is de kleinste uit de Calletti serie.

De 390 heeft een adviesvermogen van 15 pk en maximale motorisering met 30pk. De drie tubes hebben een diameter van 49 cm en kunststof ventielen, niet onoverkomelijk, maar kwalitatief minder dan rvs-ventielen. De verlijming van de tubes is goed en het polyesterwerk is voldoende. Opvallend is dat de gele pvc-tubes laag op de romp zijn geplaatst en uitlopen in een polyester eindstuk.

Voorop is een stevige ankerrol en een nette opbergruimte met zitkussen erboven. Vrij ver naar achter is een ronde console met sportstuur, een klein ruitje en een piepklein zitje ervoor. De bestuurdersbank is breed, heeft een comfortabele rol als ruggensteun en rondom goede beugels om vast te kunnen grijpen. Daarnaast zijn op de tubes pvc grijpgrepen geplaatst. De kussens zien er met het ruitmotief leuk uit, maar zijn van weinig flexibel materiaal gemaakt. Jammer is ook, dat de knevels van de opbergruimtes in de kuiten prikken. Achterop is een stoere en stevige navigatiebeugel, die niet klapbaar is. Om de RIB ook als bijboot te kunnen gebruiken zijn in het interieur drie degelijke hijsogen gemaakt.

De geteste motor is een 30pk Tohatsu, een degelijke krachtbron die accelereert zonder stemverheffing. Doordat het meeste gewicht achterin ligt, steigert de boot bij het wegvaren als een prairiehengst om na enkele seconden deze weer vlak te trekken. De topsnelheid wordt geklokt op 44 kilometer per uur en de boot laat zich soepel in ruime bochten wringen. Wel heb je snel varend op knobbelig water last van stuiteren, doordat de tubes zo laag liggen en voortdurend tegen de golven aantikken.

Deze Calletti is vooral bedoeld als funboot voor vlak water. Het ziet er leuk uit en vaart geinig, maar is niet geschikt voor langdurige belasting op groot water. Daar is de prijs ook naar, want deze bijna vier meter lange RIB kost zonder motor € 4.990. Ook in de geteste versie met 30 pk met een prijs onder de 10 mille is deze funboot budgettair interessant.

Cijfer: 5,6

Constructie ***

Comfort & ruimte **

Afwerking **

Ergonomie **

Varen **

Prijs/kwaliteit ****

Lengte 3,90 m.

Breedte 2,00 m.

Motorisering 15-30 pk outboard

Tubes pvc, 49 cm diameter

Prijs vanaf € 4990 excl. motor (à €4499)

Meer info:aquaparx.nl