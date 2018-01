Lachen om gevatte taalobservaties

De hoofdpersoon van Taal is zeg maar echt mijn ding - gebaseerd op de columns van Paulien Cornelisse - heeft scherpe oren en ogen. Misschien wel scherper dan goed voor haar is. Op een vlotte collega (Egbert Jan Weeber) na, stuit ze met haar gewiekste, licht-autistische observaties vooral op verwarde gezichten.

Steun vanuit haar familie komt slechts mondjesmaat. Broer Jurgen (Martijn Hillenius) is vooral druk om met zijn vriend een kind te adopteren en zus Evelien (Tina de Bruin) moet haar gezin met pillen onder controle houden. Hoog tijd dat Anne een keer voor zichzelf kiest, maar dat is lastig met een dementerende vader (Peter Faber) die zorg nodig heeft. Gelukkig krijgt de glossy-journalist tijdens al haar verplichte suffe interviews met domme koks en voetballers gezelschap van een knappe cameraman (Tarikh Jansen).

De uiteenlopende mensen die Anne tegenkomt, bieden gelegenheid om vermakelijke vraagtekens te zetten bij de onhandige en vaak verwarrende manier waarop mensen zich uitdrukken. Geestig hoe modern taalgebruik en hipstercultuur worden uitgeplozen, maar intussen leunt Taal is zeg maar echt mijn ding ook veel op stereotypes die oprecht drama in de weg staan. Aangevoerd door de aanstekelijk vrolijke Fockeline Ouwerkerk, is deze romkom dus vooral leuk in de gevatte voetnoten die bij het dagelijks leven worden geplaatst.