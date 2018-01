Snel designicoon

We varen stroomopwaarts met een vaartje van 20 km/u over de Waal. Het dashboard licht zachtjes op en werpt me een overdaad aan bootinformatie toe. Verbruik 138 liter per uur. Dat is zuinig als je bedenkt dat dit varende designicoon ruim 72 ton weegt en voorzien is van 3 x Volvo Penta IPS 1050 aandrijvingen met elk 800pk dieselmotoren. Het jacht heeft zelfs EU-energieklasse A en een Groen Plus certificaat. De geluidsmeter geeft 72dB(A) aan, niet van de motoren maar van de loods en de Italiaanse piloot die samen converseren. Even later noteer ik in een Avant-garde loft op een regisseursstoeltje aan de marmeren tafel mijn bevindingen. Buiten trekken de oevers van de Maas aan me voorbij. Dit gevoel van een varend New Yorks penthouse met wisselend uitzicht bevalt prima. Snel constateer ik dat dit jacht te bijzonder is om het binnen 325 woorden te vangen.

CHECK HIER DE VIDEO VAN DE BOOTTEST

Gewaagd design

De SX88 is gebouwd op de Italiaanse Sanlorenzo werf, een familiebedrijf met ruim 60 jaar ervaring met ongeveer 600 op maat gebouwde jachten van 24 tot 66 meter. Een aantal jaren geleden trok het bedrijf een jonge, talentvolle designer aan, die de modellenrange met de SX-lijn op zijn kop zette. Lengers Yachts is de exclusieve partner van Sanlorenzo voor Noord Europa. Het design is gewaagd, maar elk detail is doordacht en bijzonder vormgegeven. In het exterieur is briljant gespeeld met drie horizontale lijnen. Het interieur is mede door haar eenvoud van ongeëvenaarde schoonheid.

Achterop de boot vind je een zeven meter breed zwemplateau, geschikt om alle denkbare bijboten op te leggen of om een beachclub op te beginnen. De twee kranen ter plekke zijn briljant in de lijnen van de boot geïntegreerd. De SX 88 heeft brede gangboorden met opvallend spiegelende wanden, want privacy is hier essentieel. Boven de getrapte boeg vind je achtereenvolgens een waaiersteven, de negatieve voorruit van de salon en de loodrechte ramen van de overdekte flybridge. Het interieur is overal stijlvol, kostbaar en doordacht.

Oase van licht

De salon biedt een oase van licht met achterop een schuifpui, aan de zijkanten ramen tot aan de vloer. Contrasterend is de lamellaire bruine lambrisering. Een rvs-keuken en vintage lichtschakelaars maken het geheel een feest voor het oog. Je hebt meerdere iPad’s voor de bediening van het AV-systeem met tv in de spiegelwand, de verlichting, verwarming en zelfs de besturing van de boot. Een loodrechte glazen wand scheidt de trap naar de geheel overdekte flybridge met 360 graden zicht. Daar is achter het enorme dashboard een mega loungeruimte die naar buiten toe doorloopt. Op dit jacht is nooit plek te weinig om van het buitenleven te genieten. De wanden en plafonds zijn matzwart, er is een enorm lamellen dak en de grote zijruiten kunnen elektrisch omlaag om volledig in de zon te zitten.

Op de onderste verdieping is een bootbrede eigenaarshut met eigen natuurstenen badkamer en garagegrote inloopkast. Verder zijn er een grote tweepersoons viphut en een of twee kleinere gastenhutten. Via een deur naast de schuifpui kom je in crewcabin. Zo is de ook de motorruimte te bereiken. Door IPS-aandrijving kunnen de motoren achterin worden geplaatst en is de rest van de boot vrij in te delen. Slim.

Elk onderdeel van de boot ademt liefde, over elk detail is nagedacht. En het mooiste is dat overal een puik uitzicht hebt op de natuur. De topsnelheid bedraagt dankzij het moderne ‘fast displacement’ onderwaterschip 23 knopen. Stroomopwaarts op de kolkende Waal noteerden we maximaal 20 knopen.

Nu wil iedereen, vooral degenen die zo’n jacht niet kunnen betalen, weten wat de SX 88 kost. De Italianen maken een uniek designjacht met enorme vrijheid aan interieurmogelijkheden. Daarvan begint de prijs bij €5,2 miljoen, ex btw en ex opties. Veel geld? Ach, er is een wachtlijst, dus er zijn genoeg mensen die het willen en kunnen betalen. Zeker is dat ze met een bijzonder fijne eyecatcher zullen varen.

9,3

Constructie *****

Comfort & Ruimte *****

Afwerking *****

Ergonomie ****

Vaareigenschappen *****

Prijs/Kwaliteit ***

Technische Specificaties

Lengte: 26,70 m.

Breedte: 7,20 m.

Diepgang 1,70 m.

Waterverplaatsing: 72.000 ton

Motorisering: 3 x Volvo Penta IPS 1050, (3x800pk)

Prijs vanaf: € 5.200.000 excl. Btw ex opties

Meer info: www.lengersyachts.nl