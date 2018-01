De blues van De Snor

Ⓒ ANDREAS TERLAAK

Naar alle waarschijnlijkheid gaat hij nog drie jaar door als foeterend boegbeeld van Voetbal Inside. Strooien met ongezouten meninkjes, hij rijdt er nog wel even twee keer per week voor vanuit Drenthe naar Hillversum, maar in zijn nieuwe domicilie te Grolloo wacht hem een belangrijker taak: de blues in leven houden. Johan Derksen (68), Messias van muziek met kloten.