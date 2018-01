Groter en luxer: Boot Düsseldorf

Op dit moment zijn er in Europa twee watersportbeurzen die er echt toe doen. Naast het Cannes Yachting Festival in September, is vooral Boot Düsseldorf belangrijk. Alle andere watersportbeurzen zijn leuk, gezellig of inspirerend, maar meestal alleen gericht op regionale deelsegmenten van de watersport. Dat geldt niet voor de beurs aan de Rijn. Op Boot Düsseldorf vind je alle denkbare boten en van elk soort het breedste aanbod.

De beurs wordt steeds internationaler en dat betekent dat het aandeel van de Nederlandse werven slinkt. Ons land is nog wel de belangrijkste buitenlandse leverancier van exposanten en bezoekers, maar wordt op de huid gezeten door Frankrijk en Italië. De populariteit heeft ervoor gezorgd dat de beurs al in het najaar was uitverkocht. Daarom zijn er plannen om in de toekomst flink bij te bouwen. De groei is te danken aan de economische voorspoed, maar tegelijkertijd ligt het probleem van de vergrijzing op de loer. Want de gemiddelde Duitse booteigenaar is inmiddels 61 jaar oud. Oudere watersporters blijven langer aan boord, dus wordt modern comfort belangrijker en krijgen veel jachten een luxer accent.

Jong en oud

De beursorganisatie probeert nieuwe jonge bezoekers te trekken en tegelijk de oude watersporters tevreden te houden. Dat betekent dat er meer hallen speciaal voor actieve funsporten worden ingericht. Zo vind je in hal 8a de Beachworld met de 65 meter lange golfsurfbaan. Driekwart van de bezoekers bezocht vorig jaar deze ‘wave’. Daarnaast zijn er natuurlijk ook honderden boten te zien. De laatste paar jaar zijn catamarans en trimarans, liefst trailerbaar, populair. Ook zet de trend naar grotere boten door. Vijftien jaar geleden was een 46 voet jacht al enorm, nu liggen overal 60-80 voet zeiljachten en groeit de keuze in dit segment. Dit jaar zijn er liefst 350 zeilexposanten, zeilen is op deze beurs nog steeds hot. Dat blijkt ook uit het gegeven dat 40 % van de bezoekers speciaal voor de zeilhallen 15 tot en met 17 komt. Hier komen ook veel Amerikanen, want je vindt er het grootste aanbod zeilboten ter wereld.

Dit jaar liggen er in de superjachthal 6 liefst vijf jachten, groter dan 30 meter. Het meest in het oog springend is de San Lorenzo SX 88, het jacht van de Telegraaf boottest. De Princess 35M meet zelfs 35 meter. Bij het transport wordt eerst de flybridge gedemonteerd, anders past het jacht niet onder de bruggen van de Rijn door. Het is voor Boot Düsseldorf niet het grootste jacht ooit, een aantal jaren geleden was er zelfs een 41 meter lang jacht. Met het hoge water in de Rijn is op de plek zetten van deze superjachten een logistieke nachtmerrie Om een superjacht op de bestemde plek te krijgen, moet namelijk minimaal een halve dag worden uitgetrokken.

Primeurs

Er zijn veel primeurs. Een kleine greep, gesorteerd op lengte:

Motorboten

Invictus 250 CX,

Active 875 Sundeck

Nimbus Weekender 9,

Jeanneau NC 33 en Leader 33

Beneteau Swift trawler 35

Cranchi XT 36 Crossover,

Mazu 38 Open,

Jetten 42 MPC

Grand Banks Eastbay 44,

Linssen Grand Sturdy 45 en 500 Variotop,

Prestige 520

Bavaria R 55 Fly,

Fairline Targa 63 GTO,

Monte Carlo 65 tot en met 105,

Princess S78.

Zeilboten :

Jeanneau Sun Odyssey 319

Dufour 360 Grand Large

Saffier 37 SE Lounge

Najad 395

Leopard Catamaran 40

Wauquiez Pilot Saloon 42

Exploration 45

Allures 45.9

Dehler 46

Outremer 51

Beneteau Oceanis 51,1

Hanse 548

Swan 65 (1:1 interieur mock-up)

Oyster 78

Indeling Hallen

Hal 3 Duiken,

Hal 4 Ski- en sportboten, Watercamera wereld

Hal 5 is luxe tenders

Hal 6 Superjachthal.

Hal 7 Superjachtexposanten zonder beschikbare boot.

Hal 8a Kiten, surfen en suppen.

Hal 9 en 10 skiboten en boten met buitenboordmotoren.

Hal 11 Onderdelen en toebehoren.

Hal 12 Shopping artikelen, activiteiten voor kinderen

Hal 13: Hengelsport en woonboten,

Hal 13 en 14 vaarbestemmingen en charterboten.

Hal 15: kleinere en snelle zeilboten.

Hal 16 grotere zeilboten.

Hal 17 Nederlandse boten, staalbouw.

Algemene informatie

Boot Düsseldorf

Zaterdag 20 tot en met zondag 28 januari 10-18 u.

Messegebouw Düsseldorf

Dagkaart: bij de kassa: €22, online: €18

www.boot.de