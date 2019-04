Bijna veertig jaar werkte Pieter van Ulden dagelijks in een bedompte en wat muf ruikende schemerwereld, gevormd uit ontelbaar opgedoekte muziekcollecties. Het huiskamerstof en soms de vochtschimmels van de voormalige platenbezitters kreeg hij er ongemerkt bij wanneer hij de spullen van ’uitgeluisterden’ of overledenen overnam voor zijn tweedehandsplatenwinkeltje met de nostalgische gevelnaam The heart is a lonely hunter.

Toch gingen er muziekpareltjes tussen schuil; grammofoonplaten en digitale schijfjes die vrijwel nergens ter wereld meer verkrijgbaar waren. De meest uiteenlopende muziek – van Dire Straits tot Miles Davis, van Bach tot The Beatles – was er voor een habbekrats te vinden, een kwestie van geduldig zoeken met bijna archeologische precisie. In de loop der tijd vond ik er veel jazz waarvan ik meende dat die allang niet meer bestond.

Van Ulden voelt zich begin 2018 een bevrijd mens nu hij dit bijna-kluizenaarsbestaan van zich heeft afgeschud. De in- en verkoper van recyclemuziek heeft bijna al zijn voorraden de deur uitgedaan en ergens anders, in een loods, opgeslagen. Bepaald niet alleen tot mijn schrik en verdriet.

In het nu onwerkelijk opgeruimde pandje in de binnenstad van Leiden raakte hij in de loop der jaren steeds verder ingebouwd tussen groeiende stapels cd’s, dvd’s, 78-toerenplaten en de laatste periode ook almaar meer vinyl, de trendy naam voor de vroegere elpee.

Contact met klanten had Pieter jarenlang via een uitgespaarde opening in de kolossale muur van muziekschijfjes. Voor beginnelingen in deze ongekende uitstalling, die weinig had van een winkel maar eerder van een volgestouwd magazijn, was het even zoeken naar de man in het halfduister bij wie je kon afrekenen. Je kon je kont niet keren in het platenpandje; één verkeerde beweging en rijtjes cd’s sloegen kletterend tegen de grond.

Regelmatig heb ik me zorgen om Pieter gemaakt. Al dat stof, dag in dag uit, leek me niet gezond. Het begrip stoflongen, een beroepsziekte bij mijnwerkers, ging in mijn beleving een beetje op. Natuurlijk is zijn stap te begrijpen. Maar spijtig is het wel.

En dat terwijl muziek ook in de medische wereld, mijn schrijfgebied, steeds nadrukkelijker geldt als goed voor de mentale gezondheid en aantoonbaar pijnbestrijdend vanwege het afleidende effect. Gronings wetenschappelijk onderzoek toonde dit recent nog eens aan.

Is Pieter van Ulden dan helemaal gestopt? Nee, het winkeltje aan de Burgsteeg is er nog steeds. De Leidenaar verkoopt nu vinyl vanuit een keurige wandstelling. Ook is er een website voor zijn tweedehandsmuziek. Maar de ware ziel van The lonely hunter is verjaagd.

Vaste klanten voorspellen echter een terugkeer van de stapels. Ik hoop op hun gelijk.

