Star Trek Discovery: Lorca’s ware gezicht

Het lukte Burnham lang om haar wrede alter ego in het parallelle universum in stand te houden, maar in aflevering 12 valt ze door de mand. Keizer Phillippa Georgiou van het Terraanse Rijk kent Burnham goed en ontdekt dat ze niet is wie ze zegt te zijn. Burnham dreigt te worden geëxecuteerd wegens hoogverraad. Ze redt zichzelf door te bekennen dat ze uit een ander universum komt. Burnham en Georgiou komen tot een deal en ruilen informatie over de ‘sporedrive’ tegen hulp om de USS Discovery met bemanning te laten terugkeren naar haar eigen wereld.

De terugkeer is nabij, maar captain Lorca kan roet in het eten gooien. Burnham ontdekt dat het menselijk ras in beide werelden niet exact hetzelfde zijn. De mens in het parallelle universum is gevoeliger voor licht. En van Lorca is bekend dat hij gevoelig is voor… De captain van de USS Discovery komt oorspronkelijk uit het parallelle universum, waar hij een relatie met Burnham had. Hij volgde haar om haar terug te halen om zo in de buurt van Georgiou te kunnen komen.

Ondertussen dwingt Saru de medewerking van Klingon-gevangene L’Rell af om de Klingon Vog uit het lichaam van Tyler te halen.

Stamets, die buiten bewustzijn is, ontmoet zichzelf en wordt even herenigd met de geest van zijn partner Hugh Culber, die door Tyler is vermoord. Culber praat hem uit zijn coma.

Hoogtepunt

Het romantische en emotionele weerzien tussen Stamets en Culber.

Dieptepunt

Smakelijk kauwt Burnham op een delicatesse van de Terraanse keizerlijke chef-kok. Ze kan het braken nog net voorkomen op het moment dat ze hoort dat ze de Kelpien eet, die zij kort daarvoor heeft aangewezen.

Verrassing

Burnham ontdekt dat captain Lorca een dubbele agenda heeft en oorspronkelijk uit het parallelle universum komt.

Waar te zien? Netflix

Volgende uitzending: maandag 29 januari 2018

