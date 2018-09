Dit recept vond ik in het blad Vegan. Nee, we worden echt niet vegan, rustig maar, maar goeie ideeën moet je eren. De boekweitrisotto bijvoorbeeld. Je moet natuurlijk wel even boekweit kopen, heel, geen meel. Neem een goede biokwaliteit.

De vegans nemen hier een in de oven gebakken portobello bij. Dat kan natuurlijk ook een lekkere verse worst zijn. En je serveert er een salsa verde naast.

Daar gaan we: Fruit de rode ui met de zongedroogde tomaten en de knoflook in geweldige olijfolie. Voeg de boekweit toe, bak mee, mag wel een paar minuten. Schenk er een lepel groentebouillon bij, wacht tot het opgenomen is, en weer een flinke soeplepel. Zo door tot de boekweit na 20 minuten zacht, gaar en vooral geurig is. Verder draai je peterselie, basilicum, koriander, augurken en citroensap in de keukenmachine of met de staafmixer fijn. Dat is de salsa. Maak af met een lekkere peper. Stukje vlees of paddenstoel, geweldig. Oh, hierbij een Skuumkoppe in het glas.

Nodig voor twee personen:

• 150 gr boekweit

• 1 l groentebouillon

• 8 zongedroogde tomaatjes, fijngesneden

• 1 teen knoflook, geperst

• 1 rode ui gesnipperd

• ½ bosje peterselie

• 2 takjes koriander

• 2 takjes basilicum

• 1 eetl citroensap

• 2 augurken

• peper