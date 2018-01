Penne rigate, of gewoon pasta

Penne rigate, simpel hè, gewoon die pijpjes, maar het klinkt zo mooi. Door het gekke weer heb ik gewoon trek in pasta. En ik hoop maar jullie ook. Het gerecht bestaat uit de bekende, oude vertrouwde basissmaken. Dit kan iedereen maken en geloof me, je staat er altijd versteld van hoe lekker het is. En dat is de kracht van de Italiaanse keuken, beetje kaas, beetje bouillon, wat pasta, uitje, wat gehakt, die simpele keuken van de prachtige smaken.

Ui en knoflook, wortel, bleekselderij, tijm en pancetta bakken in wat olijfolie. Pancetta, ja, maar je kan ook gewoon ontbijtspek nemen, hoor. Gehakt erbij en rul bakken, witte wijn erbij en wat bouillon en nu 30 minuten zacht, zachtjes borrelen.

Penne koken. En dan de mascarpone, wat peterselie, en wat Parmezaanse kaas door de vleessaus roeren, en direct de penne erbij. Goed omscheppen en de borden vol. Nog wat kaas erover raspen en een klein beetje ragfijn gesneden salie. Ik zou er zo’n prachtige Orval bij schenken. Het kan nog even morgen en wordt het weer koud en maken we weer wat pittigs.

Nodig voor 4 personen

350 gr penne rigate

1 ui, gesnipperd

2 tenen knoflook, geperst

1 wortel, in blokjes

1 stengels bleekselderij, in dunne schijfjes

100 spekblokjes

400 gr rundergehakt

200 gr mascarpone

2 dl witte wijn

2 dl groentebouillon

1 bosje peterselie, fijngesneden

100 gr Parmezaanse kaas, geraspt

olijfolie

3 blaadjes salie, gesnipperd