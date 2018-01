Lawaaipapegaai Eppo van Nispen tot Sevenaer

Een lachsalvo weerkaatst in de marmeren hal en daar stormt de veroorzaker van die vrolijkheid binnen. Vertrekkend CPNB-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer gaat voor op de trap naar zijn werkkamer: „Dat hoort toch zo, dat jij dan tegen mijn achterkant aankijkt...” Tree na tree keuvelt hij voort totdat tweehoog is bereikt in het grachtenpand van het marketingbureau van de Nederlandse boekenwereld.

Wat zal het hier stil worden nu je de overstap naar Beeld en Geluid maakt. De medewerkers gaan die lawaaipapegaai vast missen!

„Zal ik even weggaan, dan kun je het ze vragen. Serieus, mensen moeten vaak aan me wennen. Denken ze dat het boekenvak saai is, een hoop stof en gedoe. De literatuur, moeilijk, moeilijk, moeilijk! Horen ze opeens ’joehoe!’ Ik kom altijd elke ochtend binnen met een oerkreet.” Zet een keel op: „JÁ HOORRR. Weten ze tenminste dat ik binnen ben! Waarom ik dat doe? Vraag ik me ook weleens af. Ze zeggen dat ik een rare idioot ben, misschien moet ik eens op de sofa van een psychiater.”

Ja.

Heel kort maar is hij uit het lood door die instemming, maar daar schalt zijn lach alweer.

Zonder je te beledigen, ben je een soort Ratelband?

„Vind ik geen gekke vergelijking. Je kunt van alles over Emile Ratelband zeggen, maar hij heeft mensen uit hun comfortzone gehaald en naar een nieuwe gebracht. Ik vind het ook belangrijk om kritisch te kijken naar waar ik zit en er rekening mee te houden dat het elders ook geweldig kan zijn. Er is vaak te veel angst om te veranderen.”

Gezien je zigzagcarrière ben je daar ook niet bang voor. Heb je steeds een nieuwe werkkring nodig?

„Met die vraag worstel ik. Ik zoek vaak de uitdaging in iets waarin ik denk niet goed te kunnen zijn en dan past het me toch als een jas. Aan de andere kant is een instituut als het CPNB er niet bij gebaat dat mensen er eindeloos blijven zitten. Goed dat iemand anders er zijn of haar inzichten aan geeft. Lastig voor mij, want ik moet afscheid nemen van mensen met wie ik diepe dalen en hoge bergen heb beleefd. Als ik straks de deur uitloop, is het met een brok in mijn keel. Ik zal die hechte band met een nieuwe club moeten opbouwen. Tja, waarom wil ik dit. Ik wissel ook niet elke twee jaar van vrouw. Of zij van mij, dat kan natuurlijk ook. Was mijn lief nu hier, dan zou ze zeggen dat ik het al vervelend vind als er thuis een stoel is verschoven.”

Ga je nu Beeld en Geluid grondig opschudden?

„Archieven en musea worden altijd als stoffig gezien, maar ze gaan over onze geschiedenis en die is allerminst saai! Als mensen me vragen wat ik doe, zeg ik altijd dat ik bibliothecaris ben. Zie je ze denken: ’Sta ik verdomme op mijn enige avondje uit naast een in zichzelf gekeerde, op school gepeste sufkous’. Maar dat beeld strookt niet met mijn kleding en al helemaal niet als ik even later op de bar een lied sta te zingen. Bij wijze van spreken dan, hè. En dan vertel ik het verhaal dat bibliothecarissen al eeuwen de astronauten van de kennis zijn. Zij weten waar het valt te halen. Ik was als kind al gek op lezen, dat vergroot je fantasie. Mensen prijzen Netflix omdat het zo fijn is eindelijk eens een serie te kunnen afkijken. Denk ik: dan heb je het systeem van het boek nooit begrepen. Elke aflevering is een hoofdstuk en een boek kun je doorlezen tot diep in de nacht of totdat het uit is.”

Lees morgen het uitgebreide interview in VRIJ, de zaterdagbijlage van De Telegraaf.