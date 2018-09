De Zaak Menten genomineerd voor Rockie Award

De Rockie Awards worden jaarlijks uitgereikt tijdens het BANFF World Media Festival in Banff, in de Canadese Rocky Mountains. Tijdens dit prestigieuze festival (dit jaar van 11 tot en met 14 juni) strijden honderden televisie en digitale formats strijden om een Rockie Award in verschillende categorieën.

Wekelijks alles over lifestyle, reizen, wonen en culinair in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik