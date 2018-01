Vakantiegekte: Britten kunnen straks ligbedjes reserveren

Britten verkeren in jubelstemming vanwege het opmerkelijke plan uit de koker van touroperator Thomas Cook. Er lijkt echter vooral blijdschap te bestaan dat Britse vakantiegangers Duitse toeristen kunnen aftroeven. ’Britse toeristen kunnen eindelijk Duitse zonaanbidders verslaan!’, juicht de Britse tabloid The Sun. ’We hoeven nu niet meer voor dag en dauw op te staan om een plekje aan het zwembad te bemachtigen’, schrijft de krant. Ook de Britse politicus Nigel Farage heeft al gereageerd. „Het is fijn om de Duitsers een keer voor te zijn. Nog een Brexit-bonus!”

’Briljant!’

Ook minder bekende Britten zijn in hun nopjes met de zogenaamde Sunlounger App van Thomas Cook. „Briljant”, roept iemand. „Ik haat het als ik naar het zwembad ga en er is geen enkel bedje beschikbaar. Nu hoef je niet vroeg op te staan om een plekje veilig te stellen.”

De mogelijkheid om zonnebedjes te reserveren gaat eind februari in. Deze zomer is het uiteindelijk bij dertig hotels van Thomas Cook mogelijk. De kosten: vanaf 22 pond per persoon. Een week voordat de vakantie begint, krijgen vakantiegangers een mailtje met de vraag of ze van de optie gebruik willen maken. Ze ontvangen daarbij een plattegrond van het zwembad met daarop alle bedjes en een overzicht van de tijdstippen waarop de zon er schijnt.

Hoe het Grote Gevecht om ligbedjes eraan toe kan gaan, ziet u in onderstaande video.