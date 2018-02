Iedereen aan de magnesium

Magnesium wordt gebruikt voor spierontspanning, spierkracht en het uithoudingsvermogen van de spieren. Ook bij inspanning en stress kan de behoefte aan het mineraal verhoogd zijn en gebruikers van maagzuurremmers kunnen meer magnesium nodig hebben.

Vorig jaar was vitamine D nog het meest populair, maar het eindigde nu nipt op de tweede plaats. Kurkuma, visolie, multivitamine en probiotica werden ook veelvuldig aangevinkt. Groenlipmossel (voor soepele gewrichten) scoorde opvallend hoog ten opzichte van de verkiezing van 2017.

Top 5 - Supplement van het Jaar verkiezing 2018

1 Magnesium

2 Vitamine D

3 Kurkuma

4 Visolie (omega-3 vetzuren)

5 Multivitamine & mineralen

Als redenen voor het gebruik van voedingssupplementen gaf 30% van de stemmers ‘werken aan de algemene gezondheid’ aan, terwijl 24% een ‘betere weerstand’ nastreeft. 14% neemt een supplement met ‘een specifiek doel, zoals sterke botten, betere stoelgang of een beter geheugen’.

Magnesium favoriet voedingssupplement 2018 staat aan de basis van honderden biochemische processen in het lichaam en werkt daarbij veelal samen met calcium. Het speelt bijvoorbeeld een rol bij het behouden van sterke (hart)spieren en een goed geheugen. Magnesium is tevens belangrijk bij de energieproductie, voor zenuwfuncties, voor bot- en gebitsvorming. Daarnaast lijkt het ook een positieve invloed op de bloeddruk, bloedcirculatie en de overdracht van zenuwprikkels te hebben. Een tekort aan het mineraal kan leiden tot uiteenlopende klachten.

Sporters

Sporters gebruiken magnesium omdat het goed is voor de spierkracht, spierontspanning en het uithoudingsvermogen van de spieren. Door een verhoogde behoefte gecombineerd met extra verlies via transpiratie, kunnen vooral duursporters baat hebben bij extra magnesium. Ook kan het mineraal helpen bij stijve, stramme spieren na het sporten.

Tekort

Veelvuldig of langdurig gebruik van maagzuurremmers kan leiden tot een magnesiumtekort. Huisartsen schrijven maagzuurremmers het vaakst voor van alle medicijnen, omdat het werkt tegen brandend maagzuur, maagzweren, maar ook om te voorkomen dat maagklachten ontstaan bij gebruik van andere medicijnen. Niet iedereen is op de hoogte van mogelijke vitamine- en mineralentekorten die door deze medicatie kunnen ontstaan.

Er zijn aanwijzingen dat bij inspanning en stress de magnesiumbehoefte verhoogd is. Magnesium is betrokken bij de overdracht van zenuwprikkels in de hersenen. Magnesium kan dan helpen om beter te ontspannen.