Omelet of pannenkoeken?

Doet er niet toe, mooi dun laten uitvloeien en goudgeel bakken. Vier? Lijkt me goed voor twee personen.

Maar nu de vulling. Extra lekker, haha, natuurlijk. Tomaat ontvellen, prutjes eruit en in blokjes snijden. Bosuitje in ringetjes. Snij de champignons in plakken en bak in boter. Met wat zout met wat zwarte peper. Champignons lang bakken, tot ze vocht afgeven en het weer opslurpen. Maar op het moment dat er vocht in de pan komt doe je er een beetje sherry of cognac bij. En een paar druppels van de allerlekkerste sojasaus die je maar kunt kopen. De stukjes tomaat erbij, die moeten net warm worden maar wel fris blijven. Leg wat van de bijna droge champignons op een omelet, strooi er de bosui over en wat gerookt paprikapoeder. Rol op. Leg naast elkaar in een ovenschaal. Meng room en kaas, giet over de omeletten en nog even tien minuten in een loeihete oven of onder de grill. In het glas schuimt een van de Streek Playground IPA Alcoholvrij. Een van de beste alcoholvrije bieren van dit moment!

Nodig voor 2 personen:

•4 eieren

•4 eetl boekweit

•zout en peper

•2 dl melk

•1 tomaat, ontveld, in blokjes

•2 stengels bosui, gesnipperd

•200 gr champignons in schijfjes

•1/4 theel gerookte paprika

•1 eetl sherry

•4 druppels sojasaus

•2 dl room

•50 gr licht belegen boeren Goudse kaas, geraspt