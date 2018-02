Slaafse verfilming

In Fifty shades freed kruipen Dakota Johnson en Jamie Dornan opnieuw in de huid van Anastasia Steele en Christian Grey. Hun rollen hebben zoals gebruikelijk weinig om ’t lijf, zeker in de eerste helft van de film. Mr. Grey toont zich direct na hun droombruiloft een bezitterig type. En dus moet een topless strand-escapade van zijn kersverse echtgenote worden afgestraft in de slaapkamer van hun jacht. Met een vrijpartij die aan alle kanten rammelt, vooral dankzij kettingen en boeien.

Dat Christian hopeloos ouderwets is in zijn opvattingen over man-vrouwverhoudingen, zorgt voor wat wrijvingen. Met allerlei luxe verrassingen weet hij zijn Ana toch tevreden te houden. De echte bedreigingen komen van buitenaf, onder meer van haar voormalige baas. De ingehuurde persoonsbeveiligers zijn ongekend suf en kunnen dat gevaar steeds maar niet afwenden. Reden voor ontslag, zou je zeggen. Maar buiten zijn Rode Kamer weet Mr. Grey blijkbaar niet van doorpakken.

E.L. James liet net als bij de vorige film haar echtgenoot het scenario schrijven. Hij volgde slaafs haar origineel. Muziek dicteert intussen van minuut tot minuut wat je moet voelen. Op die manier lijmt regisseur James Foley alles aan elkaar: de tenenkrommende dialogen, de zorgvuldig uitgelichte softseksscènes én het schurkenverhaaltje met een hoog Bassie & Adriaan-gehalte. Dat alles maakt deze oppervlakkige en voorspelbare film alleen te verteren voor doorgewinterde Fifty Shades-fans. Zij krijgen meer van hetzelfde en zullen daar vast van smullen.