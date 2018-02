Kunstmatige liefde in Parijse banlieue

Forestier zelf speelt Lila, een jonge vrouw met Bambi-ogen die door haar stotterprobleem nauwelijks praat. Bij een bushalte ontmoet ze Mo, een stoere straatracer die analfabeet blijkt te zijn. De twee tegenpolen worden verliefd en terwijl Mo Lila langzaam uit haar isolement trekt, leren zij en haar zusje Soraya hem lezen en schrijven.

Forestiers eerste speelfilm als regisseuse is een poging om een geëngageerd portret te schetsen van twee sociale buitenbeentjes in een grimmige banlieue van Parijs. Het streven daartoe is dapper, maar toch is M niet geheel en al geslaagd. Het samenzijn van Lila en Mo is te kunstmatig en hun conflictsituaties voelen gemanipuleerd aan. Daarbij is vooral Forestiers acteerspel zo schmierend, dat haar manische maniertjes op den duur gaan irriteren. Het resultaat is een gekunsteld, zwaar en langdradig sociaal drama dat inderdaad het predicaat M verdient: moedig, maar matig.