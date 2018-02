liefdesdrama dat zwalkt

Verwondering valt ook de kijker ten deel, want nergens is er die vonk of knetter die hun romance geloofwaardig maakt. Nog vreemder wordt het als Ivan zich ontpopt tot een schizofrene tobber in de liefde. Eerst stelt hij getrouwde Chiara voor een affaire te beginnen die meteen na de trouwceremonie over zal zijn. Even later wil hij dat zij haar huwelijk beëindigt zodat zij elkaar na het bruiloftsfeest kunnen blijven zien. Als Chiara weigert, begint Ivan zich te gedragen als een stampvoetend kind dat zijn zin niet krijgt.

Zodoende is het lastig dit bescheiden, maar zwalkende romantische drama van de Zwitserse regisseur Rolando Colla volledig te omarmen. Al maken de prachtige natuurbeelden en het ontroerende huwelijksgezang van de oude dorpelingen veel goed.