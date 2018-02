Helen Mirren ziet spoken

De Oscarwinnares trekt het rouwgewaad aan van Sarah Winchester, de weduwe van de fabrikant van het beruchte Winchester-geweer. Omdat zij in haar landhuis spoken denkt te zien, stuurt het fabrieksbestuur psychiater Eric Price (Jason Clarke) naar haar toe voor een psychologische evaluatie. Hij heeft zijn dokterstas nog niet uitgepakt of Price wordt geconfronteerd met fluisterende stemmen, rammelende kastdeuren, bloedende schilderijen en een schijnbaar bezeten achterneefje.

Het zijn deze luie schrikeffecten die doen vrezen voor een zoveelste spookhuisverhaal vol horrorclichés. Toch is deze griezelfilm van de gebroeders Michael en Peter Spierig (Jigsaw) anders. Het intrigerende - en volgens sommigen waargebeurde - uitgangspunt maakt van Winchester een vermakelijke nagelbijter. Niet de welbekende verschijning van een boze voorouder of een wraakzuchtig weeskind is dit keer de boosdoener; het zijn de dolende geesten van slachtoffers van het Winchester-geweer die de weduwe en zielenknijper schrik aanjagen. Tel daar het sinistere spel van de zwartgesluierde Mirren bij op en Winchester resulteert in anderhalf uur heerlijk huiveren, de dik opgelegde antiwapenboodschap ten spijt.