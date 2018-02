Hartveroverend én hartverscheurend

Onafhankelijk filmmaker Sean Baker (Starlet, Tangerine) toont de wereld in The Florida project voor een groot deel vanuit het kinderlijke perspectief van Moonee (Brooklynn Prince) en dat van haar vriendjes, die in vergelijkbare situaties zitten. Samen trappen ze een hele zomer lang lol en rotzooi. Dat haar alleenstaande moeder Halley moet worstelen om de huur te betalen en voor eten te zorgen, is iets wat haar dochter nauwelijks registreert.

Ergens is Halley – gespeeld door ontdekking Bria Vinaite – zelf ook nog een kind. Haar liefde voor haar dochter is zonder twijfel groot. Al vallen er zeker vraagtekens te zetten bij haar verantwoordelijkheidsgevoel en de manier waarop zij Moonee opvoedt. Motelmanager Bobby (een toprol van Willem Dafoe) ziet het allemaal aan: warmhartig en geregeld ook hoofdschuddend. Soms stelt hij zich vaderlijk op, als reddende engel voor moeder én dochter. Tegelijkertijd erkent hij ook zijn machteloosheid.

Cameraman Alexis Zabe overgiet Moonees avonturen met een gouden licht dat aanvankelijk de scherpe kantjes van het drama lijkt af te halen. De kleine Brooklynn Prince spreekt intussen in de bioscoopbezoeker zowel het speelse kind als de beschermende volwassene aan. Dat afremmen op de glijbaan naar de goot voor moeder Halley vrijwel onmogelijk is, werpt echter steeds diepere schaduwen over de gebeurtenissen. Sean Bakers The Florida project is dan ook hartveroverend en hartverscheurend tegelijk.