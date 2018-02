UIT & THUIS

Voetbal kijken in Southampton

’Onze vriendengroep is opgegroeid in hetzelfde dorp, Sleen in Drenthe. Niet iedereen woont daar nog, maar we zien elkaar nog steeds. Meestal in het weekeinde en we organiseren elk jaar een uitje. Dan gaan we naar een voetbalwedstrijd in het buitenland. Eigenlijk altijd naar Engeland, niet naar Spanje of een ander voetballand. Daar zijn de meningen trouwens een beetje over verdeeld. Misschien wordt het een volgende keer Barcelona, Madrid of een keer Italië, ook vanwege het mooie weer.

Maar eerst dus nog eens naar Engeland. De stadions, de sfeer, de pubs en het feit dat iedereen daar zo voor het voetbal leeft, spreekt ons aan. We zijn al een paar keer in Liverpool en in Manchester geweest, maar nu wilden we wat anders.

Daarom is het Southampton geworden. We hebben een appartement voor acht personen geboekt. Normaal slapen we in hotels, maar dan moest er één persoon alleen slapen nu we met zeven man zijn. Dit is ook een stuk voordeliger.

Het appartement is midden in het centrum, op tien minuten lopen van het stadion. Ook handig als we gaan stappen. We zullen vast even door de stad lopen, maar we gaan verder niets speciaals doen. Ja, naar de pub!”

Wie: Marc Dekker (26) & vriendengroep

Naar: Southampton

Accommodatie: appartement

Tijd: 4 dagen

Reden: voetbaluitje

Slechts een uurtje in de lucht

Jolande: ,,We hadden in Florence moeten zitten, maar gisteren is onze vlucht gecanceld vanwege het slechte weer. Ik heb heel erge vliegangst en vlieg het liefst zo min mogelijk. Maar ik zou morgen in Italië een internationale oeuvreprijs krijgen voor mijn werk – ik ben kunstenaar – en daarom wilde ik een uitzondering maken.

We vertrokken vanochtend vroeg naar Schiphol voor een andere vlucht. Vrij snel na vertrek voelde het al niet goed. We vlogen snel, dan weer langzaam. De reis duurt normaal een uur of twee, maar na een uur waren we nog steeds boven Nederland. We bleven ook heel laag vliegen, dus we vermoedden dat er iets was. Toen riepen ze om dat we vanwege een technisch mankement niet op het vliegveld van Florence konden landen. De landingsbaan daar zou te kort zijn, dus moesten we terugkeren.

Barbara blijft altijd zo rustig tijdens het vliegen, maar ik raakte in paniek. Ons is weer een andere vlucht aangeboden, maar ik wil niet meer. Eerst bijkomen en alles afzeggen. We moesten het hotel gisteren al laten weten dat we een dag later zouden komen en nu gaan we helemaal niet meer. De prijs komt vast deze kant op, maar de uitreiking gaat dus helaas aan onze neus voorbij.”

Wie: Jolande van Lith (51) en Barbara de Roo (51)

Terug uit: bestemming was Florence

Accommodatie: hotel

Tijd: 0 dagen

Reden: prijsuitreiking