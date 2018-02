Grauwe was

Sorteren. Witte was kan grauw worden als u het samen met de bonte was in de machine doet.

Kleurbeveiliging. Wilt u toch bont en wit samen wassen, gooi er dan een doekje bij dat kleuroverdracht voorkomt. Bijvoorbeeld een Dylon Color Catcher of AH kleurcatcher.

Juiste dosering. Wasmiddelen bevatten ontkalkende bestanddelen. Gebruikt u te weinig wasmiddel, dan hecht de kalk uit het water zich aan het textiel. Dit veroorzaakt een grauwsluier op witte was.

Hoofdwasmiddel. Altijd een (hoofd)wasmiddel voor witte was gebruiken, liefst poeder. Dat bevat een optisch witmiddel die de uv-straling uit het daglicht absorbeert en die energie weer afstaat in de vorm van blauw licht. Dit verhoogt de reflectie en doet de was witter lijken.

Witmakers. Vergeelde of vergrauwde was kan wit(ter) worden als u een speciale witmaker gebruikt zoals Dr. Beckmann Super Wit of Biotex Echfa Wit. Vergeelde stoffen zoals kant of zijde die niet in de wasmachine mogen, kunt u een nacht in karnemelk weken.