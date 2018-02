Door het hart van Rusland

Paleizenstad

Deze bootreis begint in de paleizenstad Petersburg, die in dit jaargetijde schittert met klaterende fonteinen. De route voert langs middeleeuwse steden op de zogeheten Gouden Ring en eindigt in Moskou, de indrukwekkende Russische hoofdstad.

Witte Nachten

Het moment van de reis is niet alleen bijzonder vanwege de fameuze ’Witte Nachten’, wanneer de dag bijzonder lang is: „Deze bootreis gaat dwars door het hart van het land dat voor velen nog altijd een mysterie is”, zegt journalist, schrijver en ooggetuige Pieter Waterdrinker.

„De dagelijkse stroom nieuws in de kranten, de recente presidentsverkiezingen met Poetin en het WK voetbal 2018 maken één ding duidelijk: zonder kennis van en begrip voor Rusland redt het Westen het niet.”

Programma

Dag 1 Amsterdam – St. Petersburg

Dag 2 St. Petersburg

Dag 3 St. Petersburg

Dag 4 Mandrogi

Dag 5 Kizji

Dag 6 Goritsy

Dag 7 Jaroslavl

Dag 8 Oeglitsj

Dag 9 Moskou

Dag 10 Moskou

Dag 11 Moskou - Amsterdam

Reisdatum:

12 -22 juli

Reissom:

vanaf €1995,- p.p.

Inclusief

• Vluchten per KLM Amsterdam – St. Petersburg; Moskou – Amsterdam

• Verblijf MS Rakhmaninov o.b.v. volpension

• Vervoer en entrees conform programma

• Lezing Pieter Waterdrinker

• Bijdrage havengelden

• Deskundige Nederlandssprekende Russische begeleiding

Exclusief

• Toeristische uitnodiging & visum

• Toeslag eenpersoonskamer Maindeck: €495,-

• Toeslag upgrades

Junior Suites op het Upper- / Boatdeck

• Persoonlijke uitgaven en fooien

• Reis- en/of annuleringsverzekering

• Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking (max. 9 personen)

• Administratiekosten €25,- per boeking

Reserveren

020-4204482 of telegraaf@marcopoloreizen.nl