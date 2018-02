Wie herinnert zich Ard en Keessie nog?

Het tijdperk van Ard en Keessie begon op 22 en 23 januari 1966 in het IJsselstadion in Deventer. Ard Schenk werd Europees kampioen allround en Kees Verkerk eindigde als tweede. In de jaren erna zouden ze vele heroïsche duels uitvechten. De twee schaatsers groeiden uit tot beroemdheden. Zo waren ze aanwezig bij het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus; hun schare fans stond bekend als de ‘Ard&Keessie Express’.

