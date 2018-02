Carnavalsbroodjes

Wie wat meer weet, help me maar, dan plaats ik graag een paar lekkere winterspelenrecepten. Ik hoor het wel. Maar nu onze eigen winterspelen, carnaval. Het wordt fris, eet alsjeblieft goed. Dus voor als ze even thuiskomen, kan je hiervan een schaal vol klaar leggen, koud of warm te eten.

Snij de ham en het kippenvlees in kleine blokjes. Hak of knip de peterselie fijn. Meng door de zure room. Breng op smaak met zout en peper en nog wat groene tabasco. De oven op 180°C.

Rol het bladerdeeg uit en of leg de vellen croissantdeeg klaar. Steeds een schep van de vulling in het midden van het brede gedeelte. Rol dan op en vorm er croissants van. Draai of knijp dicht zodat de inhoud er niet uitloopt.

Leg de ham/kip-broodjes op een bakplaat bekleed met bakpapier, smeer in met losgeklopt eigeel en bak ongeveer 20 minuten mooi bruin. Veel plezier dit weekeind en een biersuggestie zal ik nu maar laten, dat wordt toch pils en pils en pils en pils. Alaaf!

Nodig voor 12 stuks:

• 12 stuk croissantdeeg of bladerdeeg in driehoeken gesneden

• 150 g ham (fijn gesneden)

• 100 gr gekookte kip, in blokjes

• 2 eetlepels peterselie (fijngehakt)

• 2 dl zure room

• 1 eigeel losgeklopt

• zout, peper, groene tabasco