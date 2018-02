’Ik liet chatliefde stikken’

Niet langer hoefde ik me in de avonduren eenzaam en onbegrepen te voelen; ik had er altijd aanspraak. Ik was beland in een vaste kern van vooral veertigplussers met de nodige levenservaring.

Ik vond dat ik maar magertjes afstak bij de anderen die zulke wijze dingen typten. Al snel deed ik me voor als een dynamische single vrouw in Amsterdam met een job in de mode-industrie. Heel anders dan ik echt ben.

Uiteraard hadden we allemaal schuilnamen, maar in persoonlijke berichten informeerden met name mannen al snel naar je echte naam. Ik noemde mezelf Chantal, want dat vond ik chique klinken. Binnen de kortste keren wás ik Chantal. Kennelijk zo overtuigend dat mijn vrouwelijke medechatters regelmatig om modeadviezen vroegen.

Na ongeveer een jaar bleef ene Martin in onze chatroom hangen. We hadden een enorme klik en wisselden veel persoonlijke berichten uit. Ik begon langzaam voor hem te vallen.

Maar wat hij me vertelde, nam ik met een grote korrel zout. Het was namelijk goed mogelijk dat hij net zo hard loog als ik.

Martin wilde me graag eens ontmoeten. Onbezonnen sprak ik met hem af, maar ik bedacht me. Hoe moest ik uitleggen dat ik een moeder met een doorsnee kantoorbaan ben, in een dorp woon en Annemiek heet? Het waren te veel leugens om te kunnen goedpraten. Na lang nadenken besloot ik me niet aan onze afspraak te houden. Later zou ik hem wel wijsmaken dat er op het laatste moment iets tussen was gekomen.

Toch wilde ik hem dolgraag zien. Zonder haar iets te vertellen, ging ik met mijn vriendin Lucy shoppen in Amsterdam. Aan het eind van de dag loodste ik haar mee naar het eetcafé waar ik met Martin had afgesproken.

Hij zat, duidelijk niet op zijn gemak, aan de bar op mij te wachten. Het afgesproken tijdstip ging voorbij en na een halfuur maakte hij aanstalten om te vertrekken. Op dat moment liep Lucy naar het toilet en ze botsten tegen elkaar aan. Ze raakten aan de praat en Martin schoof bij ons aan.

Wat we over hem te weten kwamen, klopte exact met wat hij me in de chatroom had verteld. Maar goed dat hij niet met al mijn leugens hoefde te worden geconfronteerd, dacht ik. Ik vond hem erg aardig en hij had mooie ogen.

Lucy was ook van hem gecharmeerd. „Ik heb hem mijn telefoonnummer gegeven!” giechelde ze buiten. Een paar dagen later belde hij en begonnen ze te daten. Míjn Martin! Wat had ik een spijt. Spijt dat ik zo had gelogen, dat ik hem had laten stikken en natuurlijk dat ik Lucy had meegenomen. Ik zag hem amper meer in de chatroom.

Lange tijd was ik ervan in de war, maar toen vond ik zelf een nieuwe liefde. Lucy ging met Martin samenwonen, maar hij kreeg een serie hartaanvallen en overleed. Dat is mij bespaard gebleven. Toch peins ik er nog weleens over hoe anders het had kunnen lopen.

