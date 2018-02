Vleesloze hap

Maar de vega-banshees zijn weer los en het gekrijs is niet van de lucht. Prachtig land wordt misbruikt en tonnen water verspild aan uw biefstukje. Flauwekul. Ja, bij industrievlees, maar bij normaal vlees is dat niet zo. Als ik het anders mag zeggen, ze ruiken bloed (!) en gillen steeds harder en vergeten ook te vertellen wat er allemaal aan water en grondstoffen bij dat kunstvlees van de plantaardige slager komt kijken. En we moeten allemaal aan de Vegetarische Week meedoen. Die is begin maart en dan zullen ze weleens met die boze witte vleeseter gaan afrekenen.

Wat mij betreft eten we een stuk minder vlees maar wel veel beter, dat zeg ik al een jaar of veertig. Op het laagveen in het westen van Nederland en op de kale zandgronden in het oosten groeit niets dan gras en daar staan koeien op en die eten gras en drinken regenwater. Die koeien geven melk en als ze oud zijn kunnen ze worden geslacht. Prachtig vlees. Over vijf jaar is het hip, geloof me.

fwilbrink@telegraaf.nl