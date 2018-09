Piers Morgan haalt uit naar Beckhams

Morgan, die in vooral bekend is als jurylid van Britain's Got Talent en America's Got Talent, spaarde het beroemde echtpaar niet in de talkshow Good Morning Britain. De presentator sprak van een'zieke' situatie, waarin de Beckham-telg een een single uitbrengt, omdat Cruz Beckham veel te jong zou zijn.

"Het is niet zijn fout, hij is pas elf. Maar hoe kreeg hij het voor elkaar om zoiets uit te brengen? Het is ziekmakend", verklaarde Piers Morgan. Volgens hem zou Cruz net als alle andere zangers via de 'harde weg' moeten worden klaargestoomd voor een zangcarrière en niet enkel een kans krijgen door zijn beroemde ouders. Cruz wordt vanaf heden vertegenwoordigd door Justin Biebers manager Scooter Braun.

Toch floot zijn tafelgenote Susanna Reid Piers terug, door hem te wijzen op het feit dat Cruz de opbrengsten van de single schenkt aan een goed doel. Ondanks dat anderen het talent van de 11-jarige zien, bleef Piers bij zijn standpunt. "Hij zou op school moeten zitten, de arme jongen". Hij verwijt Victoria en David Beckham druk te hebben uitgeoefend op hun zoon.