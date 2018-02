WK-Waanzin krijgt romantisch staartje

Niet iedereen ziet de wedstrijden meteen zitten. Voor gezinsman Adam (Nasrdin Dchar) is voetbal aanleiding om naar de wasserette te vluchten, waar hij aan de praat raakt met mede-cynicus Merel (Hannah Hoekstra). Oranjefanaat Michael (Martijn Fischer) moet vanwege hartproblemen zo ver mogelijk uit de buurt blijven van alle opwinding, wat zelfs op vakantie in Finland een opgave blijkt. De suïcidale Eva (Abbey Hoes) sluit zich binnen op terwijl Leon (Martijn Lakemeier) haar de feeststemming in probeert te trekken. En weduwnaar Henk (Ton Kas) wil niets met zijn multiculti-buurt te maken hebben, maar met een teckel die wedstrijduitslagen kan voorspellen wordt dat steeds moeilijker. Kort samengevat: vroeg of laat zal iedereen samen meegaan in de voetbalgekte.

Gek van Oranje maakt handig gebruik van dat oer-Hollandse volkssentiment, zoals Alles is liefde dat eerder deed met Sinterklaas. Leuk bedacht, maar het scenario blijkt lang niet zo vlot en geestig als de hit uit 2007. Zijplotjes rondom een verloren zoon en een tv-team dat een nieuwe held vindt, lijken zelfs één op één te zijn gekopieerd. En dan is er nog het pijnlijk geforceerde einde. Te makkelijk om zo te willen scoren. Eigenlijk net als Robben in de WK-finale.