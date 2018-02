Vrouwelijke draai aan mannenwereld

Bijgestaan door een hoogzwangere vriendin en achternagezeten door wraakzuchtig tuig, trekt Marlina door stoffige dorpjes en verlaten landschappen. Ondanks een aantal gruwelijke geweldsuitspattingen, is sfeer daarbij belangrijker dan spanning. Marlina the murderer heeft een rustig verteltempo en vindt tussen de typische western-plaatjes ruimte voor licht surrealisme. Met sterke vrouwen als centrum, in plaats van de ruige mannen die dit genre van oudsher bevolken. Filmmaakster Mouly Surya biedt met haar rechtlijnige verhaal misschien weinig verrassingen, maar de geëmancipeerde manier waarop ze de western naar haar hand zet, is verfrissend.