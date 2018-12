Test Kia Ceed 2018

Jaco Bijlsma reed met de nieuwe 140 pk 1.4 T-GDi en de al bekende 1.0 T GDi met 120 pk. Er was echter slechts keuze uit één carrosserie en dat is de vijfdeurs hatchback (de driedeurs wordt niet meer gemaakt) en die moet als basis voor een nog uit te breiden modelreeks dienen. Later volgt een stationcar en daarna hoogstwaarschijnlijk de al als concept getoonde shootingbrake. We waren zó vroeg met deze testritten dat de prijzen nog niet bekend zijn en ook de specificaties zijn nog maar beperkt vrijgegeven. Kijk de vlog voor het eerste testverslag van deze Kia die waarschijnlijk dik 21 mille zal gaan kosten en het moet opnemen tegen concurrenten als de Renault Megane en Opel Astra. Lees morgen de uitgebreide test in De Telegraaf.

