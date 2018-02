Bloedbonje in Beiroet

De ruzie inspireert de controversiële cineast tot het maken van The insult waarin de christelijke garagehouder Toni en de Palestijnse voorman Yasser bonje krijgen over een afvoerpijpje. „Je bent een stomme lul!” foetert Yasser waarna Toni excuses eist. Als de aannemer weigert zijn verontschuldigingen aan te bieden, escaleert het akkefietje tot een vechtpartij en een rechtszaak waarna er zelfs betogingen ontstaan en rellen uitbreken.

Doueiri verpakt zijn conflict vervolgens in een pakkend rechtbankdrama waarin hij de accenten subtiel laat verschuiven. Aanvankelijk proberen de woedende Toni en Yasser (sterke rollen van Adel Karam en Kamel El Basha) op furieuze wijze hun gelijk te halen. Maar met lede ogen zien zij toe hoe hun onbenullige geschil langzaam maar zeker ook alle religieuze, politieke, raciale en historische gevoeligheden binnen de explosieve Libanese samenleving blootlegt.

Door zijn brisante nieuwe film, is Doueiri momenteel persona non grata in zijn geboorteland. Een merendeel van de Libanezen boycot zijn drama, omdat het – volgens de regisseur - ’de Palestijnen berooft van hun exclusiviteit op lijden’. Desalniettemin is The insult de eerste Libanese film die begin maart meedingt naar de Oscar voor Beste Buitenlandse Film.