Getuige van moord bij de buren

En door deze laatste obsessie wordt ze getuige van een moord in het huis van de Russells, de nieuwe buren aan de overkant. Daar is ze van overtuigd. Denkt ze. Weet ze zeker, toch? Wat is waar en wat niet? Wat heeft ze verzonnen, spookt vanuit al die films in haar hoofd en wat is er te danken aan de grote hoeveelheid pillen en sloten Merlot die ze naar binnen werkt?

Dwars door alles heen speelt dan nog die fobie, die een jaar geleden onontkoombaar is opgedoken. Alsmede de dagelijkse telefoongesprekken met ex-man Ed en hun dochtertje Olivia.

A.J. Finn is het pseudoniem van Daniel Mallory, een ervaren redacteur bij een Amerikaanse uitgeverij. Hij werkte met grootheden als Karin Slaughter, J.K. Rowling, Nicci French en Patricia Cornwell. En na het lezen van De vrouw in het raam mag je wel vaststellen dat hij daar veel heeft opgestoken. Want de lezer wordt zonder pardon meegesleurd in Anna’s vaak wat warrige gedachtenstroom.

En telkens denk je dat je wel ongeveer weet hoe het zit met die buren, de ex en haar dochter, de voormalige collega’s. Om vervolgens telkens weer een kleine kaleidoscopische draai te krijgen waardoor alles nét anders zou kunnen zijn. Met tegen het eind een compleet onverwachte, maar zeer geloofwaardige kentering, die resulteert in een zinderende strijd om leven of dood.