Spugende regenwolken

Bij ons vertrek uit Hongkong was het gelukkig daglicht. Vanwege de drukte met slecht verlichte vissersboten in de nacht, had de organisatie de start aangepast. Daardoor konden we de eerste 50 mijl in daglicht afleggen en was het een stuk rustiger dan op de heenweg. We zijn nu in een ongewone situatie, we liggen namelijk bij het invaren van de doldrums geen eerste. Meestal liggen de twee rode boten Mapfre en Dongfeng vooraan, nu liggen we juist achteraan. Het wordt nog een klus om als eerste uit de windstiltes te komen.

Akzo en Scallywag hebben een flinke voorsprong, die namen een meer rechte lijn. Wij gingen om Taiwan heen naar het noorden om de noordoostelijke tradewinds op te zoeken. Inmiddels koersen we weer naar het zuiden, iets westelijker dan we ons hadden voorgenomen, want normaal is de oostelijke doldrumpassage gunstiger. Niemand kan bij de doldrumpassage in de Stille Oceaan uit ervaring putten, want in deze gebieden hebben we nog nooit in de Volvo Ocean Race gevaren.

Als de wind zo zwak is, zijn we continu bezig met het zoeken naar gunstige wolken. Je hebt verschillende soorten wolken. Wolken met en wolken zonder regen. Een regenwolk gooit regen naar beneden en daar spuugt ie wind bij, dat is gunstig. Je moet altijd zorgen dat je aan de goede kant van de wolk zit, dus voor in de wolk, dat die bui met wind over je heen komt. Als de regenwolk voorbij is, valt de wind weer weg en moet je weer op zoek naar een volgende. Een regenwolk spuugt altijd wat wind, ook al is het maar voor kortere periode. Een niet regenwolk zuigt eigenlijk de wind van het water op, daar moet je altijd uit de buurt blijven.

We hebben nu net als de rest van de vloot te maken met erg slechte verbindingen met de buitenwereld. Dus kunnen we maar mondjesmaat weerinfo downloaden en nemen we alle beslissingen met weinig informatie. Gelukkig is dat onze enige zorg, want de boot is oké. We hebben alleen wat kleine beschadigingen, zoals aan de schoten, niks ernstigs. Ook hebben we persoonlijk geen blessures, alleen heeft iedereen last van de hitte. Daar heeft je huid moeite mee en vormen zich rode bultjes. Vervelend, maar niks om je zorgen over te maken. We zijn gezond, eten goed en slapen goed. We hebben ons eten met de voedingsdeskundige afgestemd en mochten zelf de snacks voor onderweg kiezen. Als je tijdens de etappe dus niet lekker eet, is dat je eigen schuld.

Wat ik erg mis is een douche, we zijn net de evenaar door, het is ontzettend warm bovendeks en onderdeks nog veel erger. De ventilator bij ons bed maakt overuren want die kan echt geen minuut uit. Onderweg luister ik niet naar muziek maar naar de geluiden van de boot en het water. De vorige editie, met SCA, had ik een iPad mee. Maar als ik daar naar luister, ben ik losgekoppeld van de omgeving. Daar voel ik me niet op mijn gemak bij, want ik luister liever naar wat er aan boord gebeurt. Je blijft ook in je slaap op je hoede dat als je wat hoort, je direct kunt inspringen. Er kan altijd van alles gebeuren. We varen langs de eilandengroep van Micronesië, dus we zien veel vissers. Turn the tide kwam onderweg zelfs een verlaten spookschip tegen, maar zoiets hebben we op Dongfeng niet meegemaakt.