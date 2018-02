Spel met realiteit

Max (Jason Bateman) en Annie (Rachel McAdams) spelen een spelletje in ’Game night’. Of toch niet?

Waar zijn ze gebleven, de avonden waarop we ons nog ouderwets vermaakten met Hints, Monopoly of Scrabble? In Game night zijn de geliefden Max en Annie (Jason Bateman en Rachel McAdams) en hun vrienden verslaafd aan dergelijke spelletjesavonden. De opwinding is dan ook groot als Max’ dubieuze broer Brooks (Kyle Chandler) hen uitnodigt voor een heuse ‘mystery night’, een avond waarop een gespeelde misdaad moet worden opgelost. Dus wanneer Brooks wordt ontvoerd door twee brute kidnappers, hoort dat bij het spelletje. Of... toch niet?