Verliefd op een dolende ziel

We volgen scholiere Rhiannon die bevriend raakt met ‘A’, een mysterieuze en rondzwervende ziel die elke ochtend wakker wordt in het lichaam van een andere tiener. De ene dag ontwaakt hij als de stoere campusboy Justin, dan is hij de geestige homojongen Nathan en weer een dag later huist hij in het dikkige lijf van goedzak Michael. Al gauw wordt Rhiannon verliefd op deze romantische doler die haar leert dat echte schoonheid van binnen zit.

Je zou denken dat een nobele liefdesboodschap als deze in goede handen zou zijn bij regisseur Michael Sucsy. Toegegeven: de maker van de mierzoete zwijmelaar The vow (2012) haalt het beste uit zijn jonge en frisse cast die bovendien een geloofwaardige chemie genereert. Terwijl de verzorgde cinematografie in handen is van de Nederlandse cameraman Rogier Stoffers.

Toch wil deze boekverfilming nergens écht ontvlammen, alsof Sucsy blijft twijfelen: kies ik voor de romantiek of toch meer voor het bovennatuurlijke? Zo is Every day niets meer en niets minder dan een zoet voortkabbelend liefdesdrama dat op papier beter werkt dan op het witte doek.