misdaad-avontuur vol alfamannetjes

Gelukkig is daar Gerard Butler, de acteur die in 300 als koning Leonidas bijna het gehele Perzische leger in de pan hakte. De kleerkast ook die in Olympus has fallen eigenhandig de Amerikaanse president uit handen van Noord-Koreaanse terroristen redde. Butler speelt de ongepolijste Nick O’Brien, een grote, boze politie-inspecteur met een treurig privéleven, die voor eens en altijd met de roofbende wil afrekenen.

Zijn klopjacht resulteert in een bombastische knok- en schietfilm waarin debuterend regisseur Christian Gudegast de hoofdrolspelers (onder wie ook rapper 50 Cent) als ongeleide testosteronbommen over het scherm laat razen. Toch is Den of thieves met zijn strakke montage en verrassende twists een vermakelijk misdaaddrama, dat op zijn beste momenten doet denken aan Michael Manns Heat uit 1995. Het vervolg staat al in de steigers.